Росморпорт за счет инвестсбора профинансирует портовые проекты на 5,5 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) в 2023 году планирует направить 5,5 млрд рублей на финансирование портовой инфраструктуры, сообщил в "Экспертном клубе ЭСП" начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрей Болдорев.

По его словам, предприятие в год собирает порядка 4-5 млрд рублей средств портового инвестиционного сбора, за счет которого финансируются портовые проекты.

В частности, в 2023 году планируется профинансировать реконструкцию причалов в Мурманском морском торговом порту, в порту Новороссийска, возможно, будет профинансирована реконструкция Волго-Каспийского канала.

"Росморпорт" рассматривает и готов включить в свою программу капитальных вложений за счет портового инвестсбора ряд новых проектов, добавил Болдорев.

Сейчас ФГУП изучает инвестиционные декларации "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в группу FESCO) на 1 млн TEU, морского порта Суходол (Приморье) на 3 млн TEU, а также инвестдекларация по развитию контейнерного терминала в порту Первомайский (Владивосток) на 460 тысяч TEU.

Кроме того, рассматривается декларация по порту Оля (инвестор ООО "Портово-логистическая компания "Каспий") на 1 млн TEU и 2,5 млн т генеральных и зерновых грузов. В порту Новороссийск у "Новорослесэкпорта" есть планы по расширению терминала на дополнительные 300 тыс. TEU, в Мурманске "Русатом Карго" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует строительство терминала для транзитных грузов по Севморпути на 800 тыс. TEU, сказал Болдорев.

По оценке начальника отдела портов управления морских портов и развития Росморречфлота Руслана Мухаметова, на начало 2023 года совокупные мощности специализированных контейнерных терминалов России составляют порядка 100 млн т или 10 млн TEU. Из них 54 млн т сосредоточены в Балтийском бассейне, на Дальнем Востоке - 28,9 млн т, в Азово-Черноморском бассейне - 15,5 млн т и в Арктическом бассейне - 1,5 млн т. В Каспийском бассейне специализированных контейнерных мощностей нет, но перевалка контейнеров осуществляется, по итогам 2022 года она составила 100 тысяч тонн, сообщил Мухаметов в ходе заседания.

Инвестсбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морских портов взимается "Росморпортом" с судовладельцев грузовых судов загранплавания, он был введен в 2021 году.

ФГУП "Росморпорт" - один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Предприятие находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и работает в 58 морских портах с 24 регионах.