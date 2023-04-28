Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Росморпорт за счет инвестсбора профинансирует портовые проекты на 5,5 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) в 2023 году планирует направить 5,5 млрд рублей на финансирование портовой инфраструктуры, сообщил в "Экспертном клубе ЭСП" начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрей Болдорев.

По его словам, предприятие в год собирает порядка 4-5 млрд рублей средств портового инвестиционного сбора, за счет которого финансируются портовые проекты.

В частности, в 2023 году планируется профинансировать реконструкцию причалов в Мурманском морском торговом порту, в порту Новороссийска, возможно, будет профинансирована реконструкция Волго-Каспийского канала.

"Росморпорт" рассматривает и готов включить в свою программу капитальных вложений за счет портового инвестсбора ряд новых проектов, добавил Болдорев.

Сейчас ФГУП изучает инвестиционные декларации "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в группу FESCO) на 1 млн TEU, морского порта Суходол (Приморье) на 3 млн TEU, а также инвестдекларация по развитию контейнерного терминала в порту Первомайский (Владивосток) на 460 тысяч TEU.

Кроме того, рассматривается декларация по порту Оля (инвестор ООО "Портово-логистическая компания "Каспий") на 1 млн TEU и 2,5 млн т генеральных и зерновых грузов. В порту Новороссийск у "Новорослесэкпорта" есть планы по расширению терминала на дополнительные 300 тыс. TEU, в Мурманске "Русатом Карго" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует строительство терминала для транзитных грузов по Севморпути на 800 тыс. TEU, сказал Болдорев.

По оценке начальника отдела портов управления морских портов и развития Росморречфлота Руслана Мухаметова, на начало 2023 года совокупные мощности специализированных контейнерных терминалов России составляют порядка 100 млн т или 10 млн TEU. Из них 54 млн т сосредоточены в Балтийском бассейне, на Дальнем Востоке - 28,9 млн т, в Азово-Черноморском бассейне - 15,5 млн т и в Арктическом бассейне - 1,5 млн т. В Каспийском бассейне специализированных контейнерных мощностей нет, но перевалка контейнеров осуществляется, по итогам 2022 года она составила 100 тысяч тонн, сообщил Мухаметов в ходе заседания.

Инвестсбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морских портов взимается "Росморпортом" с судовладельцев грузовых судов загранплавания, он был введен в 2021 году.

ФГУП "Росморпорт" - один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Предприятие находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и работает в 58 морских портах с 24 регионах.

Росморпорт Росморречфлот Новороссийск Мурманск Андрей Болдорев Волго-Каспийский канал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

На поддержку участников СВО и членов их семей за год направлено более 57 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });