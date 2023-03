Азиатские фондовые индексы падают вслед за котировками акций финкомпаний

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают во вторник в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США.

"В глобальном финансовом мире растет напряжение, и это несмотря на то, что проблемы региональных банков США практически не касаются неамериканских фининститутов, а глобальная финансовая система наводнена ликвидностью", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Однако финансовые проблемы в США могут привести к тому, что банки всех мастей начнут сокращать кредитование реальной экономики, и результатом этого станет ужесточение финансовых условий, что уже несет риски для рынков в целом", - приводит слова эксперта Market Watch.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления ликвидности финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,3% в ходе торгов во вторник.

Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны.

Тем не менее, котировки акций японских банков падают вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов.

Доходность 20-летних госбумаг снизилась во вторник на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 0,96%, что является минимумом с 7 октября прошлого года.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. теряют в цене 8,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - 7,6%, Mizuho Financial - 7,2%.

Также дешевеют бумаги Toyota Motor (-3,2%), Nippon Steel (-3,8%), SoftBank Group (-3,9%), Keyence Corp. (-2,2%) и Sony Group (-2,5%).

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 1,9%, китайский Shanghai Composite - 0,9%.

Среди лидеров снижения в Гонконге - акции страховщиков AIA Group (-4,1%) и China Life Insurance (-3,5%), а также Xiaomi Corp. (-3,8%), BYD Co. (-3%) и Sunny Optical Technology Group (-4%).

В Шанхае дешевеют акции финкомпаний China Merchants Bank (-1,5%), Ping An Bank (-2,1%) и Ping An Insurance (-2,3%), а также производителя аккумуляторов Contemporary Amperex (-1,3%), China Telecom (-1,5%) и China National Software (-1,8%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 2,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,4%.