Сделка по продаже доли UniCredit в холдинговой структуре Альфа-банка до сих пор не закрыта

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сделка по продаже миноритарной доли UniCredit в банковском холдинге Альфа-групп остается в подвешенном состоянии спустя почти полтора года после ее заключения, следует из годового отчета UniCredit.

Группа UniCredit стала миноритарием банковского холдинга Альфа-групп в начале 2016 года, получив 9,9% ABH Holdings S.A. в результате сделки по продаже украинского Укрсоцбанка. Стороны заключили опцион на выкуп/продажу пакета Unicredit по истечении пяти лет с момента закрытия сделки.

UniCredit еще в ноябре 2021 года воспользовалась правом реализации опциона на продажу доли в ABH Holdings. Ожидалось, что продажа состоится в первом полугодии 2022 года, но этого так не произошло. В отчете за 2022 год группа пишет, что сделка будет закрыта "как только это станет возможным в соответствии с действующими законами и нормативными актами".

Балансовая стоимость пакета акций UniCredit в холдинге оценивается в 305 млн евро. Цена опциона "пут" будет частично компенсирована суммой обязательств, связанных с гарантией, предоставленной UniCredit в рамках продажи Укрсоцбанка. Ранее группа прогнозировала чистый доход от сделки после урегулирования гарантийных обязательств UniCredit в $137 млн.

Помимо итальянской группы совладельцами люксембургской ABH Holdings по состоянию на март прошлого года были Андрей Косогов (41%), Михаил Фридман (32,9%), Петр Авен (12,4%) и Mark Foundation for Cancer Research (3,9%).

ABH Holdings через кипрскую ABH Financial Ltd владеет Альфа-банком, крупнейшим частным банком РФ. На прошлой неделе стало известно, что Фридман и Авен планируют выйти из капитала Альфа-банка, продав свои доли Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивается в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники.

Сделку планируется завершить этой весной, но она должна получить одобрение регуляторов, в том числе Банка России и налоговых органов. Кроме того, может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС (Альфа-банк входит в американские и европейские санкционные списки, а Фридман и Авен находятся под санкциями ЕС и Великобритании - ИФ), указывали источники FT.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур", - заявили в Альфа-банке.

Сделка является "красивой на бумаге", потому что проводится между лицами, не подпавшими под санкции, отмечал один из собеседников FT. "Фридман и Авен избавляются от санкций, Косогов получает банк, а у банка появляется один единственный российский акционер", - говорил он. Вместе с тем, источники FT предупреждали, что завершение сделки может быть затруднено из-за сложностей в получении одобрения регулирующих органов нескольких юрисдикций.

"Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - заявили в свою очередь в Альфа-банке.

Альфа-банк по итогам 2021 года занимал четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".