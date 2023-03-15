Добыча золота в Амурской области в январе-феврале снизилась почти на 20%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Объем золотодобычи в Амурской области в январе-феврале 2023 года составил 1 754,7 кг, что на 436,5 кг, или на 19,9% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из материалов министерства природных ресурсов региона.

За февраль добыто 879 кг, что на 150,5 кг меньше, чем за тот же месяц 2022 года.

Среди рудников, которые структуры "Уральской горно-металлургической компании" купили у Petropavlovsk, увеличение добычи второй месяц зафиксировано только на Маломыре. За два месяца на этом руднике добыто 621 кг (рост на 23%). На Покровском руднике в Зейском районе снижение производства составило 39,3% - до 496 кг. Компания "Тэми" (Селемджинский район) сократила добычу на 28,4% - до 325 кг.

"Прииск Соловьевский" (Тындинский район) увеличил добычу рудного золота на 38,4% - до 197,7 кг. Березитовый рудник (Тындинский район) Nordgold уменьшил производство на 57,7% - до 115 кг.

Расчеты объемов добычи отдельных недропользователей могут отличаться от данных самих компаний. Среди прочего возможны разночтения по объемам золота в незавершенном производстве.