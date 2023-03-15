BMW рассчитывает увеличить продажи в 2023 году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сообщил, что рассчитывает увеличить поставки автомобилей в 2023 году. Основными двигателями роста продаж компания считает электромобили, а также автомобили класса "люкс".

BMW прогнозирует маржу EBIT в автомобильном сегменте в этом году в дапазоне 8-10%. В 2022 году этот показатель составил 8,6%.

Продажи автомобилей BMW в прошедшем году уменьшились на 4,8% - до 2 млн 399,636 тыс. Снижение продаж связано как с нехваткой полупроводниковых компонентов, так и с коронавирусными ограничениями в Китае.

При этом реализация электромобилей BMW в 2022 году подскочила более чем в два раза - до 215,752 тыс. единиц.

В среду автопроизводитель подтвердил предварительные финансовые показатели, обнародованные 9 марта.

Доналоговая прибыль компании в 2022 году составила 23,51 млрд евро по сравнению с 16,06 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль повысилась до 18,58 млрд евро с 12,46 млрд евро.

Годовая выручка BMW увеличилась на 28%, до 142,61 млрд евро.

Компания намерена выплатить по итогам года дивиденды в размере 8,5 евро на обыкновенную акцию и 8,52 евро на привилегированную акцию, что выше, чем в прошлом году, когда выплаты составили 5,8 евро и 5,82 евро на акцию соответственно.

За последние 12 месяцев капитализация BMW выросла на 22%.