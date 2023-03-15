В России план развития инфраструктуры экспорта нефти утвержден до 2026 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России утвержден план расширения нефтеэкспортной инфраструктуры на период до 2026 года, сказал в Госдуме министр энергетики Николай Шульгинов.

"По поручению президента в декабре прошлого года заместителем председателя правительства Александром Валентиновичем Новаком был утвержден подготовленный нами совместно с "Транснефтью" план мероприятий по реализации развития инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года", - сообщил он.

"Для наращивания поставок нефти в страны АТР реализован проект расширения порта Козьмино на более чем 10% с учетом трубопроводной инфраструктуры", - напомнил он.

"Продолжается реализация других приоритетных проектов по этой "дорожной карте", в том числе расширение магистральных нефтепроводов в направлениях порта Приморск и порта Новороссийск планируется в 2025 году", - добавил министр.

Экспорт нефти из России в 2022 году составил 242,2 млн тонн, что на 7,6% больше уровня 2021 года.