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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В России план развития инфраструктуры экспорта нефти утвержден до 2026 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России утвержден план расширения нефтеэкспортной инфраструктуры на период до 2026 года, сказал в Госдуме министр энергетики Николай Шульгинов.

"По поручению президента в декабре прошлого года заместителем председателя правительства Александром Валентиновичем Новаком был утвержден подготовленный нами совместно с "Транснефтью" план мероприятий по реализации развития инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года", - сообщил он.

"Для наращивания поставок нефти в страны АТР реализован проект расширения порта Козьмино на более чем 10% с учетом трубопроводной инфраструктуры", - напомнил он.

"Продолжается реализация других приоритетных проектов по этой "дорожной карте", в том числе расширение магистральных нефтепроводов в направлениях порта Приморск и порта Новороссийск планируется в 2025 году", - добавил министр.

Экспорт нефти из России в 2022 году составил 242,2 млн тонн, что на 7,6% больше уровня 2021 года.

Минэнерго Транснефть Александр Новак Николай Шульгинов Козьмино
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