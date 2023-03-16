Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,2%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне отскока нефти вверх и снижения внешних фондовых площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,2%, при этом подешевели акции Polymetal на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2261,49 пункта (-0,03%), индекс РТС - 934,85 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 76,21 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,8%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "Яндекса" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Polymetal в 2022 г снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г, сообщила компаний.

Интернет-компания VK (-1,3%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% – до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в центре внимания вновь оказался швейцарский банк Credit Suisse, акции которого в моменте падали более чем на 25% на фоне спекуляций в отношении финансовых сложностей эмитента. В СМИ при этом появилась информация о том, что ЕЦБ на заседании в четверг вряд ли изменит планы по повышению процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что опасения продолжения банковского кризиса будут сдерживать рост мировых рынков.

Национальный Банк Швейцарии подставил "плечо" на 50 млрд франков проблемному банку Credit Suisse. Однако этого не хватило, чтобы полностью успокоить рынок. В Азии в четверг вновь подешевели акции банков. Нефть пытается совершить технический отскок. В Китае цены на недвижимость смогли подрасти за февраль, что уменьшило величину падения цен за год. В условиях внешнего негатива российский рынок будет испытывать сложности с ростом. На фоне приближающихся налоговых платежей российская валюта будет получать поддержку со стороны экспортеров, полагает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи продолжит снижение и может достичь отметки 2250 пунктов. Ключевой фактор останется прежним - негативный внешний фон и отсутствие уверенного восстановления цен на нефть. Из ключевых корпоративных событий интерес представляет публикация отчетности "Распадской", вместе с которой должная появиться информация по дивидендам. Также в четверг состоится СД "Совкомфлота" по дивидендам. Финансовую отчетность должны опубликовать VK и Polymetal.

Мировые фондовые индексы

Британский индекс FTSE 100 в среду упал на 3,8%, что стало самым существенным дневным снижением индикатора с марта 2020 года. Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков - швейцарского Credit Suisse - рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.

В США индексы акций в среду снизились на 0,7-0,9% за исключением подросшего Nasdaq (+0,05%) за счет коррекции котировок акций технологических компаний.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.

Тем временем объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг скорректировались вверх после обвала до минимумов с 2021 года (цена Brent локально падала ниже $71,7 за баррель) на опасениях мировой рецессии; цена Brent в четверг находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $74,24 за баррель (+0,8% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $68,06 за баррель (+0,7% и -5,2% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.