Дефицит бюджета РФ по итогам марта может быть меньше, чем в прошлые месяцы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает сокращение уровня дефицита федерального бюджета по итогам марта и рассчитывает на рост доходов и нормализацию расходов.

"Думаю, будет снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет, доходы будут расти", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли сокращение разницы между доходами и расходами в марте.

Он отметил, что существенный дефицит в январе-феврале был связан, в частности, с высоким уровнем авансирования ряда расходных обязательств.

"Расходы были в опережающем порядке - 22% годовой суммы выбрали за первые два месяца. Зато это будет более равномерно использовано", - сказал министр.

В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей (в январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом 415 млрд рублей). Доходы бюджета за два месяца составили 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов за тот же период 2022 года. В январе снижение было на 35%. При этом отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд рублей). Минфин объяснил это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Министерство напоминало, что в феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Минфин ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года.

Ненефтегазовые доходы в январе-феврале составили 2,217 трлн рублей, снизившись год к году на 9%. По данным Минфина, преимущественно это произошло за счет сокращения поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе переплат по нему за предшествующие периоды. Так, поступление налога на прибыль сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 7 раз, составив 22 млрд рублей (в январе-феврале 2022 года - 149 млрд рублей).

Минфин также отмечал, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием ускоренного порядка возмещения НДС. Сбор НДС в январе-феврале увеличился на 5,4% - до 1,622 трлн рублей с 1,539 трлн рублей в январе-феврале 2022 года.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, составили 5,744 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52% (в январе превышение оценивалось в 59%). Минфин вновь объяснял эту динамику оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Согласно закону о бюджете, доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.