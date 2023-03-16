Рубль завершил торги четверга активным снижением к доллару и евро

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть и в ожидании новых драйверов, в том числе, итогов мартовских заседаний ведущих мировых центробанков.

Курс доллара США составил 76,4 руб. в 19:00, что на 41,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар рос выше 77 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. Евро стоил 81,18 руб., подорожав на 95,25 копейки. Ранее евро превышал 82 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,69 копейки - до 78,55 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 10,2 копейки - до 11,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам четверга, сумел откатиться от апрельских минимумов, достигнутых в ходе дневных торгов. Ослабление рубля происходило на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску и падения цен на нефть. Кроме того, уровень рыночной неопределенности был повышен и в связи с ожиданием итогов заседаний ведущих мировых центробанков.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75%.

Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается "слишком высокой" в течение долгого времени. "Повышенный уровень неопределенности подтверждает важность сохранения нашего подхода к принятию решений относительно денежно-кредитной политики на основе поступающих данных", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Дальнейшие решения регулятор намерен принимать с учетом оценки перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции.

ЕЦБ не отказывается от своей приверженности борьбе с высокой инфляцией, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания. "Позвольте мне заверить вас, что мы намерены бороться с инфляцией и вернуть ее к 2%", - сказала Лагард.

При этом ЕЦБ на данный момент не может говорить о том, каким образом, будут меняться ключевые процентные ставки в будущем, отметила она, добавив, что решения зависят от динамики инфляции.

По словам Лагард, "серьезная напряженность" на финансовых рынках, "повышает неопределенность в отношении нынешних прогнозов ЕЦБ для инфляции и темпов экономического роста в еврозоне". "Если принимать во внимание наши базовые прогнозы, мы можем говорить, что нам по-прежнему предстоит много сделать в плане ужесточения политики, однако большой вопрос в том, подтвердятся ли наши прогнозы", - отметила она.

"ЕЦБ внимательно следит за ситуацией и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне", - также заявила Лагард. "Банковский сектор еврозоны остается устойчивым, показатели капитала и ликвидности фининститутов - сильными, - сказала Лагард. - В любом случае ЕЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для вливаний ликвидности в финансовую систему еврозоны в случае необходимости".

По ее словам, решение о подъеме ключевых процентных ставок на 50 б.п. в четверг было принято "подавляющим большинством" руководителей ЕЦБ, причем других вариантов изменения ставок не рассматривалось.

Заседание Банка России состоится в пятницу, 17 марта, Федеральной резервной системы - 21-22 марта.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%. На предыдущих трех заседаниях ЦБ ставку не менял.

Банк России в феврале к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. Регулятор заявил, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания).

Годовая инфляция в РФ на 13 марта замедлилась примерно до 6,8% с 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Согласно опросу "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает сокращение уровня дефицита федерального бюджета по итогам марта, рассчитывает на рост доходов и нормализацию расходов. "Думаю, будет снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет, доходы будут расти", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли сокращение разницы между доходами и расходами в марте.

Он отметил, что существенный дефицит в январе-феврале был связан, в частности, с высоким уровнем авансирования ряда расходных обязательств. "Расходы были в опережающем порядке - 22% годовой суммы выбрали за первые два месяца. Зато это будет более равномерно использовано", - сказал министр.

В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей (в январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом 415 млрд рублей). Доходы бюджета за два месяца составили 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов за тот же период 2022 года. В январе снижение было на 35%. При этом отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд рублей). Минфин объяснил это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок вернулись к небольшому повышению в ходе вечерних торгов в четверг. Инвесторы продолжают беспокоиться относительно банкротства американских банков и последствий этого для финансовой системы, а также ожиданий повышения процентных ставок США, сообщает Trading Economics. Эти факторы могут оказать негативное влияние на экономику страны.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК подорожали на 0,49% - до $74,05 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,47% - до $67,93 за баррель.

Это минимальные уровни с декабря 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных карантинов из-за COVID-19, но продолжительность восстановления до сих пор неясна", - заявил он.

Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце", - сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

"Президент США Джо Байден сообщил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные ограничения", - отметили источники.

На этой неделе представители стран ЕС начинают обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть, отмечается в статье. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг рубль продолжил слабеть, реагируя на спад нефтяных цен (баррель Brent опускался ниже $72) и охлаждение общерыночного риск-аппетита из-за банковских проблем в США и Европе. "Санкционное сжатие российского экспорта и величина геополитического дисконта на реализуемые энергоносители усугубляют ситуацию с притоком валютной выручки. Однако продажи инвалюты экспортерами, которые заблаговременно готовятся к прохождению налогового периода, могут сдержать ослабление рубля. ЦБ РФ в пятницу с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%, что будет в целом нейтральным сценарием для нацвалюты. Наш прогноз по паре "доллар-рубль" на ближайшие дни - 75-77 руб.", - говорит Бахтин.

"В четверг рубль заметно терял позиции в парах с долларом, евро и юанем. Снижению российской валюты во многом способствовали дальнейшие распродажи на рынке нефти. Котировки марки Brent ближе к окончанию рабочего дня опускались ниже $72 за баррель и были совсем близки к минимуму предыдущего дня, ставшего самым низким значением с декабря 2021 г. Отметим, что решение ЕЦБ повысить ключевые ставки на 50 б.п. совпало с ожиданиями рынка, заседание и комментарии центробанка не преподнесли сюрпризов и не привнесли существенных корректив на валютные торги. Пара "евро-доллар" к концу дня укреплялась на 0,2%, а индекс доллара к корзине валют терял примерно столько же. (. . .) В четверг министр финансов Силуанов сообщил, что по итогам марта дефицит бюджета ожидается в меньшем размере, чем в предыдущие месяцы, в том числе за счет замедления расходов. Комментарий подтверждает тенденцию на замедление темпов исполнения бюджетных расходов после их всплеска в январе и первой половине февраля текущего года. Стабилизация расходов бюджета выступает ключевым фактором против ужесточения процентной политики ЦБ РФ", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 66,38 копейки, до 76,4095 руб., и увеличил курс евро на 26,55 копейки, до 81,1418 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 50,95 копейки по отношению к среде и составил 76,2872 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 63,53 копейки и составил 76,4402 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 346,547 млн, из которых $621,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 724,572 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 11,48 копейки, до 81,0797 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 39,52 копейки, до 80,7036 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 173,863 млн, из которых EUR229,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR944,062 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,54% и 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.