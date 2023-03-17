Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с сентября

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу сохраняет оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ослаблению напряженности в финансовом секторе США; ервая реакция на ожидаемое решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений оказалась нейтральной.

Индекс МосБиржи к 14:10 вырос на 1,93%, до 2 301,85 пункта, превысив планку в 2300 впервые с сентября 2022 года. Индекс РТС к этому моменту вырос на 1,96, до 945,48 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал на 26 копеек, до 76,66 рубля.

Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 7,9% до 189,2 рубля, "префы" - на 6,7% до 185,15 рубля (+6,7%).

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на каждую акцию, что намного выше ожиданий рынка, поскольку банк намерен задействовать нераспределенную прибыль. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк может направить на выплату дивидендов за 2022 год рекордные 565 млрд рублей.

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых (ЦБ сохраняет ставку в четвертый раз подряд после снижения ее с 8% годовых 16 сентября) и прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, отметив, что ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. ЦБ РФ не стал смягчать сигнал по ДКП, повторив февральский. Кроме того, ЦБ отметил, что оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности в Рjccbb.

В 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за II полугодие 2022г упала на 96% (до $36 млн), за год - на 53% (до $1,536 млрд). Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

Скорректированная EBITDA X5 Retail Group (+0,1%) в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

Между тем, негативным фактором для расписок X5 Retail стало заявление компании, что набсовет будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, настроения на рынках остаются осторожными, поскольку инвесторы не уверены, что распространение банковского кризиса удалось предотвратить. Тем не менее, обещания поддержки со стороны системообразующих банков успокаивают рынки, что позволяет им подрасти в конце недели, считает Волш.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, с технической точки зрения индекс МосБиржи вновь протестировал сопротивление, расположенное на отметке 2290 пунктов, однако по совокупности признаков нет уверенности в способности индекса пробить его в ближайшие сессии.

Один из ведущих банков Швейцарии Credit Suisse ранее сообщил о намерении занять порядка $54 млрд у центрального банка страны для решения проблем с краткосрочной ликвидностью. Также стало известно, что крупнейший инвестор швейцарского банка, Saudi National Bank, отказался от дальнейших капиталовложений в Credit Suisse, отмечает аналитик.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 2300 пунктов - мартовскому максимуму. Рост котировок связан с восстановлением позитивных настроений на мировых площадках, а также с растущей нефтью.

"Русал" в начале дня представил финансовые результаты по МСФО за 2022 год, которые в целом оказались ожидаемыми. На заседании ЦБ РФ также ожидаемо оставил ставку без изменения. Реакция рынка оказалась нейтральной, констатирует эксперт.

Внешние рынки восстанавливаются на фоне стабилизации ситуации в банковском секторе благодаря администрации США и монетарным властям. Более того, о помощи банку First Republic Bank сообщили крупнейшие банки Штатов, предоставив ликвидность в объеме $30 млрд. Американский регулятор также продемонстрировал готовность предоставлять ликвидность банкам, которые удовлетворяют необходимым критериям, отмечает эксперт.

На следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США. После недавних потрясений в банковском секторе инвесторы, по мнению Кравченко, ожидают замедления повышения ставки по федеральным фондам, а то и сохранения ее на текущем уровне.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ может завершить неделю отскоком вверх на фоне укрепления нефтяных цен. Индекс МосБиржи в целом остается в боковой формации, где сильным сопротивлением является уровень 2300 пунктов. На американском рынке ожидается снижение волатильности, однако в фокусе у инвесторов будут заседание ФРС и риторика регулятора на следующей неделе, считают эксперты "БКС МИ".

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-2,5% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

В Азии в пятницу также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,6%), относительно стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в США и готовности помогать им в случае необходимости.

Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg. Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

На нефтяном рынке цены в пятницу корректируются вверх, но неделя завершается существенным снижением из-за общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ситуацией в банковском секторе США. Цена Brent находится на $2,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

К 13:35 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4%, до $75,77 за баррель (+1,4% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,7%, до $69,53 за баррель (+1,1% накануне).

С начала этой недели Brent и WTI потеряли около 10%, что стало наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в пятницу выросли акции "Красноярскэнергосбыта" (+8,1% и +3,5% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (+4,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,8%), банка "Авангард" (+3,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+2,9%).

Подешевели акции "Детского мира" (-2%), "префы" "ТГК-2" (-1,3%), бумаги ПАО "Бурятзолото" (-1,1%), "Белона" (-1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-1%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (-0,3%) по РСБУ за 2022 год выросла в 2,3 раза, до 13,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась в 1,7 раза, до 15 млрд руб. Инвесторы ожидают решения совета директоров по предварительным рекомендациям по размеру дивидендов за 2022 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 38,5 млрд рублей (из них 24,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,6 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,5 млрд рублей на "префы" Сбербанка).