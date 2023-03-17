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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальные дивиденды в размере 60,58 рубля на акцию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 2022 года в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая.

Годовое собрание акционеров "НОВАТЭКа" назначено на 21 апреля и пройдет в заочной форме.

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НОВАТЭК
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