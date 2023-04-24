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Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды и избрали новый СД, увеличив его вознаграждения

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды и избрали новый СД, увеличив его вознаграждения
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким образом, суммарные дивиденды за 2022 год составят 105,58 рубля на одну обыкновенную акцию.

Компания не раскрывает итогов голосования по новому составу совета директоров, но сообщает, что решение принято - так же, как и предложение об увеличении вознаграждений членам совета директоров. Согласно опубликованным проектам решений, каждую часть вознаграждения предлагалось увеличить на 20%.

Предлагалось избрать девять кандидатов (трое - новых) в совет директоров, состоящий из девяти человек.

Совет директоров

Вместо двух представителей TotalEnergies, которая владеет 19,4% акций компании, - Арно Ле Фолля и Доминика Мариона, а также экс-директора Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяны Митровой в совет директоров были номинированы первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев, академик РАН Валерий Крюков (входит в совет директоров "Татнефти" ), а также Виктор Нестеренко (возглавляет НОУ ДПО "Институт ПравоТэк", входит в советы директоров АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" и АО "Кавказгидрогеология").

В остальном совет директоров останется неизменным: экс-чиновник Минприроды Алексей Орел, директор центра энергетики "Сколково" Ирина Гайда, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, основной акционер и глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, глава Газпромбанка Андрей Акимов, а также председатель совета директоров "НОВАТЭКа" с 2004 года Александр Наталенко.

Уставный капитал компании разделен на 3 млрд 36 млн 306 тыс. акций. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 320,57 млрд рублей. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Таким образом, приведенную чистую прибыль компании по МСФО можно оценить в величину не менее 641,2 млрд рублей.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

НОВАТЭК
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