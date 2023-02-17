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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Bank of America планирует уволить 200 сотрудников инвестбанка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp собирается сократить около 200 работников инвестиционного подразделения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Обсуждения сокращения штата все еще ведутся, и число может измениться, отмечают источники. Ранее в этом году банк объявил о приостановке найма на работу новых сотрудников.

Bank of America отчитался о падении выручки инвестиционного бизнеса в четвертом квартале прошлого года на 54% из-за замедления активности на рынке.

Банковская отрасль вслед за остальными активно снижает численность персонала для сокращения расходов и в рамках подготовки к возможной рецессии в США. Citigroup Inc. в ноябре уволил несколько десятков сотрудников, тогда как Morgan Stanley анонсировал сокращение штата на 1,6 тыс. человек, а Goldman Sachs Group – на 3,2 тыс.

Акции Bank of America дешевеют на 0,5% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация банка увеличилась примерно на 6,5%, что в целом совпадает с динамикой индекса S&P 500.

Bank of America
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