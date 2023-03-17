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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033", - говорится в документе.

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что это решение затронет 4 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Там пояснили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

В Минтруде напомнили, что традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год - 1 апреля.

В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, пояснили в министерстве.

Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, пояснили в пресс-службе.

Минтруд РФ
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