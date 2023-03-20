Минсельхоз РФ предложил механизм торговли сельхозпродукцией на экспорт за рубли

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента "О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях - центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции", который предусматривает механизм экспорта сельхозпродукции, прежде всего зерна, за рубли.

Согласно документу, размещенному на сайте подготовки нормативно-правовых актов, Национальный клиринговый центр (НКЦ) на основании заявлений иностранных покупателей будет открывать специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции, перечень которой определит правительство, к биржевым торгам и для расчетов за эту продукцию.

НКЦ вправе открывать такие счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя.

Согласно предложенному механизму, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет типа "З" в иностранной валюте, НКЦ - продавать их на биржевых торгах, зачислять вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "З" этого иностранного покупателя и переводить зачисленные средства в рублях на открытый российским поставщиком рублевый счет.

Механизм не допускает приостановление операций по специальному рублевому счету типа "З" и специальному валютному счету типа "З", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку сельскохозяйственной продукции.

Полномочие по установлению режима специального рублевого счета типа "З" и режима специального валютного счета типа "З" предлагается предоставить совету директоров ЦБ РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, союз участвовал в разработке механизма расчетов за рубли. "Предлагаемый механизм не является исключительным, экспортеры могут продолжать расчеты в валюте, как это происходит сейчас. Вопрос использования национальных валют стран-импортеров не стоит, это скорее защитный механизм при ужесточении санкций на традиционные внешнеторговые расчеты. Мы чувствуем системное давление по этому вопросу, несмотря на многократные громогласные заявления об обратном", - сказал он.

"При этом надо понимать, что без создания источника рублевой ликвидности новый механизм будет сложно запустить. А вот с этим проблема. Минфин выступает против представления межгоскредитов в рублях дружественным странам - импортерам нашего зерна. Если государство не готово, нужен рыночный механизм, который будет поставлять рублевую ликвидность иностранным покупателям", - сказал он.

Как считает Зернин, прозвучавшая аналогия с газовыми расчетами не совсем корректна, "поскольку НКЦ - не классический банк, а клиринговая палата Мосбиржи и Национальной товарной биржи". "То есть речь идет об упрощении доступа дружественных стран на биржевые валютные и товарные рынки, а не обслуживании конкретного внешнеторгового контракта", - пояснил он.