Экспортеры российского зерна запланировали сформировать собственный парк вагонов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна, столкнувшиеся в этом сезоне с дефицитом вагонов-хопперов для перевозки зерна и ростом транспортных издержек, намерены сформировать собственный вагонный парк.

Консолидированную заявку на покупку подвижного состава готовит Союз экспортеров зерна, сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин.

"Союз готовит консолидированную заявку на закупку вагонов-зерновозов (хопперов) в 2023-2025 годах. Их дефицит вкупе с серьезным ростом транспортных тарифов был основной темой недавнего совещания экспортеров зерна в Минсельхозе, - сказал он. - Помимо уже традиционных для этого сезона высоких ставок фрахта, экспортеры отмечали рост стоимости внутренних перевозок - автотранспортом в среднем на 50%, а по железной дороге - в два раза".

Причем по вагонам некоторые трейдеры уже получили уведомление об очередном повышении ставок с 1 апреля, отметил он.

По словам Зернина, вопрос с автоперевозками стоит менее остро. "На этом рынке много игроков, и он вполне конкурентный, - сказал он. - Но это касается только юга России, где короткое логистическое плечо позволяет обходиться практически без железнодорожных перевозок".

"В других регионах, где возможность автоперевозок до экспортных портов ограничена длиной логистического плеча, экспортеры вынуждены использовать железнодорожный транспорт, ставки на вагоны индексировались уже три раза", - отметил глава союза.

Ситуацией в этом сегменте транспортного обслуживания заинтересовались в антимонопольном ведомстве. Как сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе, "ФАС России прорабатывает озвученные на совещании (в Минсельхозе - ИФ) вопросы".

"Рост транспортных издержек отражается на снижении закупочной активности и ценах на зерно в регионах. Это чревато тем, что аграрии не смогут продать экспортерам излишки урожая даже по сегодняшним ценам", - подчеркнул Зернин.

Как сообщалось, в этом сезоне у сельхозпроизводителей, получивших рекордный урожай зерна в 157,7 млн тонн, накопились большие его запасы, которые "давят" на рынок. По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ в феврале составили 17,3 млн тонн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Общие остатки зерновых и зернобобовых культур - 28,8 млн тонн (почти в 1,5 раза больше).

Между тем, экспортеры зерна, работу которых на мировом рынке сдерживают скрытые санкции, в том числе в виде отказа судовладельцев от предоставления судов, планируют сформировать и собственный флот. Как заявляла ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, предусматривается строительство более 40 судов для экспорта продукции АПК. Так, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) сообщала о намерении до 2025 года приобрести 5 бывших в употреблении сухогрузов на международном рынке, а также заказать строительство 14 балкеров у российских судостроителей.