CF Industries купит завод аммиака в Луизиане за $1,7 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская CF Industries сообщила, что купит у австралийской Incitec Pivot Limited (IPL) завод по производству аммиака в Луизиане мощностью 880 тысяч тонн в год.

Сумма сделки оценивается в $1,675 млрд. Из них $1,25 млрд будут выплачены деньгами, а $425 млн зарезервированы под поставки аммиака на завод производителя взрывчатых веществ Dyno Nobel (дочерняя компания IPL) в рамках долгосрочного offtake-контракта объемом до 200 тысяч тонн аммиака в год.

Завод IPL был запущен в 2016 году, у него есть три основных потребителя, включая Dyno Nobel. Предприятие находится вблизи принадлежащего CF Industries комплекса в Дональдсвилле - крупнейшей в мире площадки по выпуску аммиака.

Общие мощности CF Industries Holdings по производству аммиака составляют 10 млн тонн в год.