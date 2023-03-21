Уолл-стрит закрылась в плюсе на новости о слиянии UBS и Credit Suisse

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания Федеральной резервной системы США.

Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Также ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Тем временем экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл прогнозирует, что ФРС не станет повышать ставку на заседании, которое завершится 22 марта. Однако он по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.

Акции First Republic Bank упали на 47% после обвала на 80% с начала марта. Аналитики S&P ухудшили рейтинг банка и отметили, что объявленного на прошлой неделе вливания $30 млрд может оказаться недостаточно для устранения проблем банка с ликвидностью.

Капитализация Citigroup Inc. снизилась на 0,4%, Wells Fargo - на 0,7%. Тем временем котировки бумаг Goldman Sachs Group выросли на 2%, JPMorgan Chase - на 1,1%.

Рыночная стоимость американского ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. упала на 5,7%. В прошлом финквартале компания сократила чистую прибыль в пять раз и дала слабый прогноз на текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 382,6 пункта (1,2%) и составил 32244,58 пункта. Лидером роста в индикаторе стали акции Honeywell International, подорожавшие на 2,8%. Среди 30 компаний, входящих в расчет индекса, в минусе закрылись только бумаги Intel Corp. (-2,2%) и Microsoft Corp. (-2,6%).

Standard & Poor's 500 повысился на 34,93 пункта (0,89%) - до 3951,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,02 пункта (0,39%) и составил 11675,54 пункта.