Цена газа в Европе упала до минимального уровня с июля 2021 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе из-за теплой погоды и слабого потребления упала до $434 за тысячу кубометров.

Это минимальный уровень за последние более чем 600 дней – с июля 2021 года.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. В пятницу номинация была такая же, в выходные и понедельник несколько проседала. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах потерял за сутки 6% и закрылся на уровне $434 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $470; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $401.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,75% – это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 19 марта (выходной день) запасы даже увеличились – на символические 0,02 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 57-процентную загрузку из-за остановки французских мощностей в знак протеста против пенсионной реформы в стране.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,6 млрд куб. м – это заметно меньше, чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 41%, что на 24 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за данный период.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.