Рубль вырос по итогам вторника к доллару и евро на фоне улучшения настроений на глобальном рынке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и благодаря улучшению настроений на внешних рынках, в том числе, на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 76,66 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,6 руб./EUR1, подешевев на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33 копейки - до 79,33 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,2 копейки - до 11,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов в рамках коррекции после падения накануне. Поддержку рублю оказали растущая нефть, подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца, а также улучшение отношения глобальных инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду вечером.

Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 по Москве вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 начнется традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

ФРС проводит мартовское заседание в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и проблемы в банковской сфере.

Консенсус-прогнозы, составленные Trading Economics и Bloomberg, предусматривают подъем ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании, которое проходит 21-22 марта. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага.

При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв в марте возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

На предыдущем заседании, состоявшемся 31 января - 1 февраля, ФРС повысила ставку на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых.

Сразу после того заседания рынки были уверены, что теперь Федрезерв вернется к привычному темпу изменения ставок на 25 б.п. Однако после ряда статданных, указавших на более медленное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, и "ястребиных" выступлений главы центробанка Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидания изменились в сторону повышения ставки сразу на 50 б.п. в марте.

Затем стало известно о закрытии и переходе под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Silicon Valley Bank, 16-го по размеру банка в США. Такая же участь постигла нью-йоркский Signature Bank, а акции First Republic Bank рухнули на 80%, несмотря на получение банком экстренной помощи в размере $30 млрд. Проблемы банковского сектора заставили инвесторов вспомнить про кризис 2008 года и пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейших действий Федрезерва.

Позитивному настрою рынков способствовало ослабление в банковской сфере. США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, говорится в заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, с которым она позднее во вторник выступит перед Американской ассоциацией банкиров. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов, что создаст риск" распространения негативных последствий на всю отрасль, сказала она.

Цены на нефть

Цены на нефть уверенно повышаются на фоне ослабления напряженности в банковской сфере после падения до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,85% - до $74,42 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,83% - до $68,2 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,4%, немного восстановившись после рекордного с прошлого лета обвала котировок на минувшей неделе.

Негативные настроения на нефтяном рынке были обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

Россия, ранее объявившая о сокращении добычи нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), приближается к достижению данного целевого показателя и в связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке продляет решение о снижении нефтепроизводства до июня включительно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения - он будет достигнут в ближайшие дни. В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. б/с будет действовать до июня 2023 включительно", - сказал Новак.

Как сообщалось, РФ объявила о добровольном сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. Новак отмечал, что решение было принято без международных консультаций и будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник российская валюта отыграла часть потерь к доллару, пара "доллар-рубль" отошла под отметку 77 руб./$1. "Основные причины текущего укрепления рубля - отскок цен на нефть, улучшение общерыночных настроений и приближение налогового периода, для прохождения которого экспортеры начинают продавать валютную выручку. Также отмечается локальная слабость самого доллара, индекс DXY отошел ниже 103 пунктов. За счет этого глобально усиливается евро, в том числе и к рублю. Предполагаем повышение ставки ФРС на 25 б.п. по итогам завтрашнего заседания, данное решение может быть воспринято нейтрально либо умеренно позитивно. Мы не ожидаем существенных изменений в позициях доллара на валютном рынке, в ближайшие дни пара "доллар-рубль" может пойти в направлении 75-76 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Во вторник цены на нефть продолжили восстановление и во второй половине дня пытались закрепиться выше $75 по марке Brent. Рубль воспользовался отскоком нефтяных котировок и большую часть дня торговался в плюсе. Ближе к вечеру курс USD находился в районе 76,7 руб., то есть почти на рубль меньше, чем на максимуме накануне. Отметим, что если аппетит инвесторов на глобальном рынке продолжит улучшаться и котировки нефти вернут еще позиции, поддержка рублю, тем не менее, может оказаться весьма сдержанной из-за действия ограничений на российский экспорт", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 21 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 049,6 млрд рублей (при лимите 3,53 трлн рублей и спросе 3 трлн 049,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 марта, банки разместили 3 трлн 243,4 млрд рублей (при лимите 3,61 трлн рублей и спросе 3 трлн 243,4 млрд рублей) в среднем по такой же ставке 7,47% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 марта на 40,49 копейки, до 76,8373 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,92 копейки, до 82,5428 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 27,27 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,8542 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 31,72 копейки и составил 76,8213 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 160,624 млн, из которых $393,898 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $766,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 16,48 копейки, до 82,4905 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 17,78 копейки, до 82,5563 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR778,008 млн, из которых EUR181,412 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR596,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,72% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на срок 1 месяц остались на отметках 7,52% и 7,83% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,31% и 8,47% годовых соответственно.