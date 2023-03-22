Яровые культуры в РФ уже посеяли на 500 тыс. га

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сев яровых культур в РФ к настоящему времени проведен на 500 тыс. га, идет с опережением показателей прошлого года. Об этом сообщил "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в кулуарах агропромышленного форума "Агрокомплекс-2023" в среду в Уфе.

"Вошли в яровой сев, на текущий момент он проведен на 500 тыс. га, идет с небольшим опережением, работаем по погоде", - сказал он.

По его словам, в этом году площадь ярового сева может превысить прошлогоднюю на 1 млн га. "Но мы балансируем посевную площадь, исходя из проведенного озимого сева, работаем в рамках согласованного плана и структуры посевных площадей со всеми регионами. Есть утвержденная структура площадей, в рамках нее и движемся. Пока проблем не фиксируем", - сказал он.

Озимые подкормлены на 6 млн га, сообщил он.

Отвечая на вопрос, не угрожает ли половодье в ряде регионов ходу полевых работ, Разин отметил, что "погода всегда влияет на проведение любых агротехнологических операций". "В прошлом году, например, была влажная уборка, особенно в Центральном федеральном округ. И это, естественно, затормозило темпы. Но в целом пока на сегодняшний день работы идут штатно. Рассчитываем, что с "небесной канцелярией" у нас все будет неплохо", - заявил замминистра.

По его словам, общая энерговооруженность отрасли не снижается. "Что касается приобретения сельхозтехники, то по отдельной номенклатуре видим, что где-то идем с полюсом, где-то на уровне прошлого года, где-то ниже, но в целом ситуация по энерговооруженности нормальная", - сказал он.