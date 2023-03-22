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Оренбургская область ввела налоговые льготы для газораспределительных организаций

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли поправки в региональное законодательство, предусматривающие налоговые льготы для газораспределительных организаций, сообщает пресс-служба парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что преференции будут предоставляться газораспределительным организациям в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2023 года в рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области.

Льгота будет действовать до 1 января 2026 года.

"Объем недополученных доходов областного бюджета в год оценивается в 11 млн рублей. Высвободившиеся средства станут дополнительным источником финансирования мероприятий по социальной догазификации", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, предприятия, которые заключили с регионом концессионные соглашения на создание объектов здравоохранения, освобождаются от имущественного налога на пять лет.

Оренбургская область
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