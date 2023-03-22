ЦБ РФ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России возобновил раскрытие объема монетарного золота в составе междурядных резервов РФ. По данным Центробанка, на начало марта они составили 74,9 млн унций (2,33 тыс. тонн) на $135,6 млрд.

В последний раз Банк России раскрывал эту информацию примерно год назад, на начало февраля 2022 года. Тогда объем запасов золота в составе международных резервов составил 73,9 млн унций. Следовательно, за это время он вырос на 1 млн унций (около 31 тонны).

ЦБ РФ активно приобретал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года он объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной.