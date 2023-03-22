Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут в среду, немного восстанавливаясь после рекордного за шесть недель падения по итогам предыдущей сессии.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:19 по московскому времени выросли на 0,4%, до $1949,1 за тройскую унцию. Накануне контракт упал в цене на 2,1%.

Серебро с поставкой в мае выросло на 1,5% и стоит $22,77 за унцию.

ЭкономикаЦБ РФ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унцийЧитать подробнее

Цены на палладий подскочили на 5%, до $1452 за унцию, платина подорожала на 0,7%, до $983,4 за унцию.

Все внимание рынка в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в 21.00 мск.

Снижение цен на золото накануне говорит о том, что трейдеры в целом ожидают от Федрезерва повышения ставки на 25 базисных пунктов, отметил глава Money Crashers Эндрю Шрейг.

"Настроения изменились по сравнению с прошлой неделей, когда на волне негативных новостей о банковском кризисе трейдеры начали задаваться вопросом, не откажется ли ФРС от своего плана", - добавил он.

Некоторые аналитики указывают на то, что любые намеки Федрезерва на более агрессивный подъем ставки окажут давление на золото и приведут к росту курса доллара и доходности американских гособлигаций. В настоящее время рынок ожидает двух снижений ставки до конца 2023 года, следует из данных FedWatch.

"Ястребиный тон Федрезерва может продлить падение золота. Оно может протестировать уровень в $1900 за унцию, а затем - $1860 за унцию", - написал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });