Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

В Дальневосточном округе открылись первые магазины "Пятерочка"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group открыла во Владивостоке два магазина торговой сети "Пятерочка", это первые магазины ритейлера в Дальневосточном федеральном округе, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Теперь "Пятерочка" представлена в 68 регионах. 24 марта откроются первые магазины сети в Хабаровске.

Вместе с открытием магазинов во Владивостоке заработал сервис "Пятерочка Доставка".

До конца 2023 года в Приморском крае начнут работу 60 магазинов "Пятерочка", в целом на Дальнем Востоке - около 150, сообщил исполнительный директор подразделения Территория "Дальний Восток" сети "Пятерочка" Антон Безрядин.

Он добавил, что за 5-6 лет на Дальнем Востоке планируется открыть около 800 магазинов "Пятерочка". "Планы по инвестициям в развитие сети в ДФО на данный момент не меняются - 10 млрд рублей", - сказал Безрядин.

Гендиректор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов сообщил, что в 2023 году с учетом Дальнего Востока планируется открыть более 1,5 тысячи новых магазинов "Пятерочка" в России.

"На Дальнем Востоке сегодня у нас доля (на рынке - ИФ) "ноль". Соответственно, чтобы дойти до 25%, нам потребуется шесть лет. Может быстрее. По большому счету, с теми ценами, с которыми мы вышли (на Дальнем Востоке - ИФ), наши магазины точно должны понравиться местным жителям", - сказал Курбатов.

X5 в сентябре 2022 года заключила соглашение о сотрудничестве с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), согласно которому инвестиции в создание распределительных центров и магазинов в ДФО могут составить до 10 млрд рублей.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На 31 декабря 2022 года под управлением компании было 21 323 магазина, в том числе 19 164 магазина "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 жестких дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".

X5 Retail Group ДФО Дальний Восток Пятерочка Владивосток Хабаровск Антон Безрядин Владислав Курбатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., отметив устойчивость банковской системы

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });