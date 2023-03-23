В Дальневосточном округе открылись первые магазины "Пятерочка"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group открыла во Владивостоке два магазина торговой сети "Пятерочка", это первые магазины ритейлера в Дальневосточном федеральном округе, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Теперь "Пятерочка" представлена в 68 регионах. 24 марта откроются первые магазины сети в Хабаровске.

Вместе с открытием магазинов во Владивостоке заработал сервис "Пятерочка Доставка".

До конца 2023 года в Приморском крае начнут работу 60 магазинов "Пятерочка", в целом на Дальнем Востоке - около 150, сообщил исполнительный директор подразделения Территория "Дальний Восток" сети "Пятерочка" Антон Безрядин.

Он добавил, что за 5-6 лет на Дальнем Востоке планируется открыть около 800 магазинов "Пятерочка". "Планы по инвестициям в развитие сети в ДФО на данный момент не меняются - 10 млрд рублей", - сказал Безрядин.

Гендиректор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов сообщил, что в 2023 году с учетом Дальнего Востока планируется открыть более 1,5 тысячи новых магазинов "Пятерочка" в России.

"На Дальнем Востоке сегодня у нас доля (на рынке - ИФ) "ноль". Соответственно, чтобы дойти до 25%, нам потребуется шесть лет. Может быстрее. По большому счету, с теми ценами, с которыми мы вышли (на Дальнем Востоке - ИФ), наши магазины точно должны понравиться местным жителям", - сказал Курбатов.

X5 в сентябре 2022 года заключила соглашение о сотрудничестве с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), согласно которому инвестиции в создание распределительных центров и магазинов в ДФО могут составить до 10 млрд рублей.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На 31 декабря 2022 года под управлением компании было 21 323 магазина, в том числе 19 164 магазина "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 жестких дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".