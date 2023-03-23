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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Оператор наземного обслуживания рейсов UTG консолидировал 100% в "Победа хэндлинг"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Ю-Ти-Джи Групп" (холдинговая компания группы UTG) консолидировало 100% долей в ООО "Победа хэндлинг", созданном совместно с авиакомпанией "Победа" для обслуживания рейсов в петербургском аэропорту "Пулково".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 марта. До этого у структуры UTG было 74% в ООО, у "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") – 26%.

"Победа хэндлинг" было учреждено в ноябре 2021 года. Как объясняли в "Победе", создать собственную хэндлинговую компанию потребовалось для обслуживания рейсов в "Пулково": чтобы повысить пунктуальность, качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке, сократить время разворота с 40 до 25 минут и сдержать рост цен на билеты.

В прошлом году "Победа хэндлинг" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на оператора "Пулково" – "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Как сообщал регулятор, компания неоднократно просила ВВСС предоставить доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания рейсов "Победы", однако ее просьбы оставались без рассмотрения. ФАС выдала ВВСС предупреждение, после чего оператор "Пулково" рассмотрел заявку и сообщил об отсутствии технической возможности ее выполнить.

В ФАС ВВСС представила информацию об исполнении предупреждения, а регулятор, в свою очередь, уведомил "Победа хэндлинг" об отказе возбуждать дело о нарушении конкуренции против ВВСС. "Победа хэндлинг", посчитав отказ ФАС незаконным, обратилась в Арбитражный суд Москвы, но тот ее требования не удовлетворил, говорилось в судебных материалах.

В своем отчете за прошлый год "Победа" сообщила, что в этом году планирует выйти из капитала "Победы хэндлинг". С чем связано это решение, не уточнялось, в пресс-службе компании это не комментировали. Ни в 2022-м, ни в 2021 году у "Победы" не было доходов от участия в других организациях, следовало из отчета.

Ю-Ти-Джи Групп UTG Победа хэндлинг Победа
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