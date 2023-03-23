Эксперт сообщил о снижении спроса на нефтесервисные услуги в России с конца 2022 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Нефтесервисные компании с конца 2022 года наблюдают тенденции к сокращению спроса на свои услуги, сообщил "Интерфаксу" президент "Национальной ассоциации нефтегазового сервиса" Виктор Хайков в кулуарах форума "Нефтяная столица".

"Информация от подрядчиков идет в этом году, и частично уже говорили об этом в конце прошлого года, что производственная программа заказчиков сокращается. То есть, плановые объемы бурения, операций гидроразрывов пласта и т.д., они сокращаются. Ну это, опять же, все зависит от регионов: менее рентабельные проекты нефтяные компании ставят на паузу либо там сокращают объемы работ, а где-то наоборот увеличивают. Но в среднем есть такие опасения, что, скорее всего, будут сокращаться объемы работ", - сказал он.

По мнению Хайкова, нефтяным компаниям сложно строить производственные планы в условиях внешнеполитических неопределенностей: "Россия так или иначе продает свою нефть, которую добывает. Но тем не менее, неизвестно что будет дальше, насколько будут корректировать (добычу - ИФ) санкционные ограничения. Много рисков - они не позволяют сервисным и производственным компаниям планировать и свою производственную деятельность, и кадровую, и финансовую, и инвестиционную, и технологическую, в том числе в части импортозамещения".

При этом эксперт не ожидает драматичного сокращения показателей нефтяной отрасли: "Скорее всего будет более-менее нормально, то есть каких-то критичных изменений в сторону того, что мы на 30% снизим (добычу - ИФ), или не сможем продавать свою нефть, или цена на нефть сильно снизится, или откажутся от нашей нефти, вот таких точно прогнозов не будет. Но небольшие корректировки возможны".

Ожидаемое снижение спроса на нефтесервисные услуги отодвинуло на второй план одну из наиболее критичных проблем отрасли, возникших после начала специальной военной операции, - дефицит квалифицированных кадров.

"Нефтяные компании размещали заказы на строительство скважин и сопутствующие услуги в достаточно больших объемах, но физически обеспечить это невозможно, потому что не хватает специалистов. Допустим, есть буровая установка, а буровых бригад нет: очень большое количество буровых команд было, в том числе, из Украины, они по понятным причинам здесь уже не работают. Многие российские работники, когда их сократили ранее (во время пандемии коронавируса - ИФ), просто ушли из отрасли в другую сферу: водителем, охранником и т.д. То есть, были заказы, а не было мощности для того, чтобы их выполнить. На мой взгляд, это одна из причин, почему Россия не смогла в конечном итоге выбрать свои квоты на добычу нефти", - отмечает Хайков.

С учетом ожидания сокращения объемов работ, кадровая проблема не имеет столь острого характера, как год назад, однако она до сих пор не решена: "И сейчас дефицит есть".