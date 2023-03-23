Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7 млн тонн, до 10 млн тонн, однако для этого необходимо дополнительное финансирование, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета кабмина в Госдуме в четверг.

"Рассматриваем возможность увеличения до 10 млн тонн, это еще 7 млн тонн", - сказала она, напомнив, что в фонд уже закуплено 3 млн тонн.

По ее словам, эта тема в фокусе внимания правительства. "Ее сейчас прорабатываем", - сказала вице-премьер.

"Для этого нужны деньги. В этом году это дополнительное финансирование в объеме 11 млрд рублей, а 2024-2025 годах это более 20 млрд рублей для того, чтобы обеспечить закупки в интервенционный фонд", - уточнила она.

По ее словам, по поводу выделения средств "с Минфином у нас непростой диалог относительно возможности увеличить дополнительное финансирование именно на закупки в интервенционный фонд". "Пока решение о выделении не принято. Но параметры отраслевым сообществом обозначены - до 10 млн тонн", - сказала она, подчеркнув, что это "то, что поможет рынку в случае, если излишки, которые сейчас давят на рынок, не будут вывезены".

Говоря об экспортной пошлине на зерно, Абрамченко отметила, что по ней было несколько предложений. "Либо отменить вовсе, либо донастраивать инструмент. Мы пошли по пути донастройки, - сказала она. - В прошлом году дважды корректировались акты правительства относительно пошлин. В какой части? В части установления индикатива". Она напомнила, что было принято решение "отвязаться от цены в долларах и установить стоимость в рублях". "И дальше смотрим на рынок. На сегодняшний день тот уровень индикатива, который установлен сейчас в акте правительства, достаточно комфортный для отрасли, - сказала вице-премьер. - Мы это видим по объемам экспорта зерновых. Объем экспорта растет по отношению к предыдущим периодам. Даже несмотря на сложности с расчетами, фрахтом, страхованием и тд".