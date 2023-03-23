Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации после просадки на сигналах ФРС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике blue chips после утренней просадки на решении Федрезерва США о повышении ставки и при отсутствии "голубиных" сигналов регулятора; индекс МосБиржи стабилизировался ниже 2390 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2388,35 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 989,43 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 по Москве подешевел до 76,06 рубля (-1 рубль).

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "ММК" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Газпрома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "Яндекса" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, попытки индекса Мосбиржи покорить отметку 2400 пунктов пока не приносят успеха. Цены на нефть постепенно восстанавливаются, в то же время спрос на акции экспортеров, занимающих свыше половины индекса, попал под давление со стороны сильного импульса укрепления рубля.

ФРС накануне повысила диапазон ставок на 25 б.п., как и предполагал консенсус ожиданий. Рынки, по его словам, встретили это решение неоднозначно: с одной стороны, налицо замедление темпов ужесточения ДКП, с другой - неблагоприятный характер прогнозов регулятора и снижение оптимизма относительно возможностей финансовых властей защитить все вклады населения в банках США в случае развития полномасштабного кризиса.

Тем не менее, в течение дня на мировых рынках установилась умеренно позитивная динамика, индекс доллара отступил ниже 102 пунктов, что придало сил рисковым активам, отмечает Бахтин. В пятницу будут опубликованы предварительные оценки мартовских индексов экономической активности в производстве и секторе услуг в странах Европы и США. Наблюдательный совет Мосбиржи примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 год. Состоится годовое общее собрание акционеров "ФосАгро", в повестке вопрос дивидендов. В конце недели покупателей могут сдерживать фактор пятницы, геополитика и укрепление рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 марта - 2320-2420 пунктов, прогнозирует эксперт из "БКС МИ".

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ после утреннего снижения перешел к консолидации на фоне укрепления рубля. Ярких идей на рынке после визита главы Китая и дивидендного сюрприза от Сбербанка не появилось. Поток корпоративных новостей также довольно скудный.

Скорректированная EBITDA группы Эн+ снизилась в 2022 году на 21,9% (до $3,119 млрд), чистая прибыль сократилась на 47,8% (до $1,846 млрд), денежные потоки от операционной деятельности сократились на 73,6% (до $572 млн) из-за увеличения оборотного капитала, при этом чистый долг увеличился на 18% (до $10,123 млрд). "Отчет Эн+ сложно назвать сильным. Более того, увеличение долговой нагрузки неминуемо негативно отразится на доходах компании в ближайшие годы", - полагает аналитик.

Нефть удерживается выше $76 за баррель Brent, что позитивно для рубля, так как еще в понедельник, по словам Кочеткова, существовали риски провала ниже $70 за баррель. Плюс к этому, экспортеры активно конвертируют внешнюю выручку для уплаты налогов.

В ФРС предполагают пик ставки на уровне 5,1%, что означает вероятность лишь одного повышения на 25 базисных пунктов. Событие уже отыграно рынками, считает аналитик. Четверг принес не менее значимые новости: Национальный банк Швейцарии повысил ставку на 50 базисных пунктов (до 1,50%), Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. (до 4,25%). Повышение ставок напомнило рынку об одной из главных причин недавнего банковского кризиса - рост ставок негативно сказывается на стоимости облигаций, которые являются основным объектом банковских вложений. Аналитики Citigroup снизили ориентиры по банковскому сектору Европы, ссылаясь на то, что рост ставок негативно скажется на деловой активности, а через это на доходах банковских организаций. Тем не менее, регуляторы также указывают на скорое завершение цикла ужесточения денежной политики, отмечает Кочетков.

Нефть вечером в четверг вернулась к росту. В Goldman Sachs отмечают дальнейшее восстановление спроса в Китае - ежедневное потребление нефти в КНР уже достигло 16 млн б/с. В GS предполагают, что нефть достигнет уровня $97 во II квартале 2024 года, однако подобная оценка кажется достаточно консервативной, полагает аналитик "Открытия".

По словам управляющего по облигациям "РСХБ Управление активами" Андрея Золотова, председатель Федрезерва Пауэлл отметил, что базовый сценарий в этом году не предполагает монетарного смягчения. По опросам голосующих членов FOMC, медианный уровень ставки по итогам года составит 5,1%, что соответствует еще одному ужесточению на 25 б.п. Вместе с тем, исходя из цен на рынке процентных фьючерсов, финансовые рынки ожидают понижения ставки к декабрю на 75 б.п.

Таким образом, отмечает Золотов, в моменте прогнозы ФРС и инвесторов расходятся. Вероятно, в формулировке Пауэлла стоит обратить внимание на определение "базовый сценарий". Резкое ухудшение ситуации в финансовом секторе США в него не входит, соответственно, в случае разрастания кризисных явлений ФРС может пойти на пересмотр своей политики, полагает он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что "быкам" пока не хватает драйверов.

В четверг в Госдуме РФ в ходе отчета правительства и на Российском форуме финансового рынка прозвучали оптимистичные прогнозы относительно динамики российской экономики в текущем году, а также показателей ключевых отраслей РФ и защиты прав российских миноритарных акционеров. Эти прогнозы способствовали росту котировок некоторых акций, несмотря на поступающие с мировых рынков сигналы относительно возможной рецессии, отмечает Мильчакова.

В российском биржевом сегменте продолжался рост бумаг "второго эшелона". Лучше других выглядели акции автогиганта "ГАЗ" (+14,5%). Возможно, считает она, инвесторы надеются, что отечественному автопроизводителю удастся взыскать с ушедшего из России Volkswagen AG 15,6 млрд руб. убытка от прекращения сотрудничества с группой "ГАЗ". В отсутствие инфоповодов заметно выросли в цене акции "Объединенной вагонной компании" (+15,6%). Не исключено, по словам аналитика, что у нее появился стратегический инвестор. Подорожали расписки холдинга ЕМС (+10,9%), возможно, в связи с сообщением компании о смене банка-депозитария после расторжения соглашения с американским Bank of New York Mellon.

Подешевели обыкновенные акции "Мечела" (-1,8%) после публикации неоднозначных операционных результатов за IV квартал 2022 года. Снизились котировки банка "Санкт-Петербург" (-1,3%), хотя рынок ожидает информации о дивидендах за 2022 год, отмечает она.

В пятницу индекс МосБиржи продолжит двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов, прогнозирует Мильчакова.

Ситуация в экономике США

В США индексы акций в среду упали на 1,6-1,7% во главе с S&P 500 после повышения ставки Федрезерва, несмотря на проблемы в банковском секторе.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США. На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,3%), однако развернулась к росту вечером Европа (индексы DAX, CAC 40 подросли в пределах 0,1%, FTSE просел на 0,6%) и "плюсуют" Штаты (индексы растут на 1,2-2,1% во главе с Nasdaq).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг вернулись к росту после дневной коррекции. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $77,02 за баррель (+0,4% и +1,8% в среду), майская цена WTI - $71,15 за баррель (+0,4% и +1,8% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+15,6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+15,3%), "ОМЗ" (+14,9%), акции ПАО "ГАЗ" (+14,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+12,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+11,9%), расписки EMC (+10,9%), акции ПАО "Куйбышевазот" (+7,4% и +7,7% "префы"), ПАО "Уралкуз" (+7,4%), расписки "Эталона" (+6,5%).

Скорректированная EBITDA En+ Group (+0,1%) снизилась в 2022 году на 21,9%, составив $3,119 млрд, сообщила компания в четверг. Выручка компании за год увеличилась на 17,2%, составив $16,549 млрд. Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8%, до $1,846 млрд.

Просели бумаги "Мостотреста" (-7,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-7,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (-3,8%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-2,1%), "Мечела" (-1,8%), "Иркута" (-1,5%), Росбанка (-1,4%), банка "Санкт-Петербург" (-1,3%).

"Мечел" в четвертом квартале 2022 года сократил добычу угля на 10% к предыдущему кварталу, до 2,5 млн тонн, сообщила компания.

ПАО "Россети Кубань" (-0,6%) в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО втрое по сравнению с предшествующим годом - до 5,655 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Консолидированная прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,6%) по итогам прошлого года выросла на 28,6%, до 13,45 млрд руб. после 10,46 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,58 млрд рублей (из них 4,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,88 млрд рублей на акции "Полюса").