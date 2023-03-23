Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в 2022 году выросла в 2,6 раза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2022 году получил 47,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль кредитной организации в 2021 году выросла в 1,7 раза - до 18,1 млрд рублей.

Банк не объясняет причины такого существенного роста прибыли в 2022 году (в 2,6 раза).

Кредитный портфель до вычета резервов в 2022 году по МСФО вырос на 8,5% - до 557,8 млрд рублей. Основную часть портфеля - 74,4% - составляют кредиты корпоративным клиентам, на розничные кредиты приходится 25,6%.

Корпоративный кредитный портфель в 2022 году вырос на 9,6% и составил 415,2 млрд рублей, розничный - на 5,3%, до 139 млрд рублей (ипотечные кредиты в прошлом году увеличились на 9,5%).

Доля проблемной задолженности на 31 декабря 2022 года составила 8,5% против 8,9% на 31 декабря 2021 года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 7,6% (по итогам 2021 года - 7,8%). Покрытие резервами проблемной задолженности - 90,2% (87,3% на начало 2022 года).

Средства клиентов в 2022 году выросли на 28% и достигли 646,6 млрд рублей. На средства физлиц приходится 50,8%, юрлиц - 49,2%.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 31 декабря 2022 года достиг 141,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 45,9%. Основной капитал в 2022 году вырос на 57,2% - до 126,1 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала банка в 2022 году вырос до 18,1% с 11,2%, норматив достаточности собственного капитала - до 20,3% с 13,5%.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

SEC оштрафовала Линдси Лохан и других звезд из-за рекламы криптовалюты

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });