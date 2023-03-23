Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в 2022 году выросла в 2,6 раза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2022 году получил 47,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль кредитной организации в 2021 году выросла в 1,7 раза - до 18,1 млрд рублей.

Банк не объясняет причины такого существенного роста прибыли в 2022 году (в 2,6 раза).

Кредитный портфель до вычета резервов в 2022 году по МСФО вырос на 8,5% - до 557,8 млрд рублей. Основную часть портфеля - 74,4% - составляют кредиты корпоративным клиентам, на розничные кредиты приходится 25,6%.

Корпоративный кредитный портфель в 2022 году вырос на 9,6% и составил 415,2 млрд рублей, розничный - на 5,3%, до 139 млрд рублей (ипотечные кредиты в прошлом году увеличились на 9,5%).

Доля проблемной задолженности на 31 декабря 2022 года составила 8,5% против 8,9% на 31 декабря 2021 года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 7,6% (по итогам 2021 года - 7,8%). Покрытие резервами проблемной задолженности - 90,2% (87,3% на начало 2022 года).

Средства клиентов в 2022 году выросли на 28% и достигли 646,6 млрд рублей. На средства физлиц приходится 50,8%, юрлиц - 49,2%.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 31 декабря 2022 года достиг 141,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 45,9%. Основной капитал в 2022 году вырос на 57,2% - до 126,1 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала банка в 2022 году вырос до 18,1% с 11,2%, норматив достаточности собственного капитала - до 20,3% с 13,5%.