Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

ВВП Киргизии в 2022 году вырос на 7%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВВП Киргизии по итогам 2022 года увеличился на 7% и достиг 919,4 млрд сомов ($10,5 млрд), заявил, ссылаясь на предварительные данные, премьер-министр Акылбек Жапаров.

По его словам, в условиях экономической нестабильности и неопределенности ряд международных институтов ранее прогнозировал падение ВВП Киргизии. Несмотря на эти прогнозы, киргизская экономика демонстрировала положительную динамику в течение всего отчетного периода.

Жапаров добавил, что Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста в Киргизии в 2023 году с 3,2% до 3,5% и в 2024 году с 3,5% до 3,8%. Всемирный банк тоже улучшил свой прогноз: на 2023 год ожидается рост на 3,5% вместо прежних 3,4%, на 2024 год рост прогнозируется на 4%.

По итогам заседания принято решение поддержать предложенный базовый сценарий социально-экономического развития Киргизии на среднесрочный период, согласно которому на 2023 год темп экономического роста ожидается на уровне 4,5%.

В 2021 году ВВП Киргизии возрос на 3,6% после падения на 8,4% в 2020 году.

Официальный курс на 24 марта - 87,42 сома/$1.

Киргизия МВФ Акылбек Жапаров Всемирный банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });