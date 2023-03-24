ВВП Киргизии в 2022 году вырос на 7%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВВП Киргизии по итогам 2022 года увеличился на 7% и достиг 919,4 млрд сомов ($10,5 млрд), заявил, ссылаясь на предварительные данные, премьер-министр Акылбек Жапаров.

По его словам, в условиях экономической нестабильности и неопределенности ряд международных институтов ранее прогнозировал падение ВВП Киргизии. Несмотря на эти прогнозы, киргизская экономика демонстрировала положительную динамику в течение всего отчетного периода.

Жапаров добавил, что Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста в Киргизии в 2023 году с 3,2% до 3,5% и в 2024 году с 3,5% до 3,8%. Всемирный банк тоже улучшил свой прогноз: на 2023 год ожидается рост на 3,5% вместо прежних 3,4%, на 2024 год рост прогнозируется на 4%.

По итогам заседания принято решение поддержать предложенный базовый сценарий социально-экономического развития Киргизии на среднесрочный период, согласно которому на 2023 год темп экономического роста ожидается на уровне 4,5%.

В 2021 году ВВП Киргизии возрос на 3,6% после падения на 8,4% в 2020 году.

Официальный курс на 24 марта - 87,42 сома/$1.