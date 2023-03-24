На старте торгов на "Мосбирже" акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 18%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях мировой рецессии и санкционных рисках из-за планов ЕС ввести 11-й пакет антироссийских рестрикций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Раллируют на 18% акции банка "Санкт-Петербург" после рекомендаций по дивидендам за 2022 год.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2386,65 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 987,69 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 13 копеек до 76,13 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-1,4%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Акции банка "Санкт-Петербург" подскочили до 164,53 рубля (+18,21%) - максимум с марта 2011 года. "Префы" банка выросли до 32,4 рубля (+9,6%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк в четверг вечером. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 мая 2023 года.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидается сохранения спроса на бумаги "третьего эшелона", а также акции золотодобытчиков ввиду безыдейности в "фишках" и роста цен на золото. Опережающую рынок динамику могут показать акции банка "Санкт-Петербург" - совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 руб. на акцию, что соответствует доходности в 15% годовых, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром в пятницу слабо негативный: азиатские индексы преимущественно в "минусе" на фоне противоречий США и Китая, крепкой иены и сохраняющихся рисков банковского кризиса в США и Европе. Нефть под давлением на фоне отсутствия покупок в американский стратегический резерв. От ФРС, по мнению аналитика, уже не ждут повышения ставки, но заявления и сигналы в отношении политики поддержки депозитов вышли на первый план. При этом повысились риски стагфляции, так как центральные банки уже готовы остановить цикл ужесточения, хотя цели по контролю над ростом цен так и не достигнуты. Российский рынок на этом фоне продолжит консолидацию на фоне дефицита больших идей и вялого потока корпоративных новостей, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций остается под умеренным нисходящим давлением ввиду сохранения осторожности игроков на внешних площадках и возможного обсуждения 11-го пакета санкций в рамках саммита ЕС. По словам главы Еврокомиссии, санкции будут нацелены на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Акции банка "Санкт-Петербург" раллируют на дивидендных новостях. Дивидендные новости в пятницу также ожидаются от "ФосАгро" и Мосбиржи, доходность которых согласно рекомендованным выплатам составит 6,6% и 4,1%, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций подросли на 0,2-1% во главе с Nasdaq после рекордного за два недели падения днем ранее. Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания ФРС.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы. Февральский показатель стал лучшим с августа прошлого года, хотя и оказался хуже ожидавшихся аналитиками 650 тыс.

В Азии в пятницу преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Рынки проседают из-за опасений, что повышение ставок ведущими Центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,3% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы инфляции резко замедлились по сравнению с 4,3% в январе, когда этот показатель обновил рекорд с декабря 1981 года. Снижение инфляции во многом объясняется сокращением стоимости коммунальных услуг - на 0,3% в годовом выражении. Оно зафиксировано впервые с мая 2021 года. В январе этот показатель подскочил на 14,9%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении усилилась до 3,5% с 3,2% месяцем ранее.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после падения по итогам волатильной сессии накануне. Цена Brent находится почти на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг. К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $76,07 за баррель (-1% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $70,13 за баррель (-1,3% накануне).

В четверг нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.