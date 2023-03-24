Объем торгов газом на СПбМТСБ на апрель вырос до двухлетнего максимума

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в апреле составил 711 млн куб. м, что более чем в два раза превышает показатель предыдущей месячной сессии - на март (306 млн куб. м).

Как сообщает площадка, это максимальный оборот месячной торговой сессии в этом году и максимальный оборот за последние 28 месяцев. Больше оборот месячной сессии был на торгах с поставкой в январе 2021 года (836 млн куб. м).

Торги газом на СПбМТСБ проходят на двух балансовых пунктах - КС "Локосово" (наиболее ликвидном) и КС "Надым". При этом существуют потребители, которые могут получать газ с обоих БП, а есть такие, которые привязаны только к одному пункту.

На "Надыме" зимой наблюдался острый дефицит предложения, из-за которого цены взлетали почти в два раза. В феврале ситуация исправилась, а на нынешних торгах объем вырос еще более чем в пять раз (по отношению к сессии с поставкой в марте).

Предложение газа для реализации на бирже могло вырасти под влиянием теплой погоды в России в марте 2023 года. По данным "Системного оператора" ЕЭС России, с начала месяца средняя температура воздуха в стране на 4 градуса Цельсия превышает прошлогодний уровень и на 2 градуса выше многолетней климатической нормы.