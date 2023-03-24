Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

"Трансмашхолдинг" получил 4,55 млрд рублей годового чистого убытка по МСФО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО составил в 2022 году 4,55 млрд рублей против чистой прибыли в размере 8,6 млрд рублей годом ранее, следует из отчета группы.

Выручка ТМХ подросла в прошлом году на 0,9%, до 314,7 млрд рублей, себестоимость реализации увеличилась на 1,3%, до 272,4 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 1,5% и составила 42,3 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

Трансмашхолдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });