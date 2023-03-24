"Трансмашхолдинг" получил 4,55 млрд рублей годового чистого убытка по МСФО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный чистый убыток "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО составил в 2022 году 4,55 млрд рублей против чистой прибыли в размере 8,6 млрд рублей годом ранее, следует из отчета группы.

Выручка ТМХ подросла в прошлом году на 0,9%, до 314,7 млрд рублей, себестоимость реализации увеличилась на 1,3%, до 272,4 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 1,5% и составила 42,3 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.