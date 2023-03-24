В РФ в 2022 году увеличили сбор плодов и ягод на 5,8% до 4,3 млн т

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году собрала 4,3 млн тонн плодов и ягод, что на 5,8% больше, чем в 2021 году (4 млн тонн), сообщил Росстат в пятницу.

Это урожай в хозяйствах всех категорий, включая личные подсобные хозяйства граждан. В том числе в сельхозорганизациях сбор увеличился до 1,5 млн тонн с 1,2 млн тонн годом ранее.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений составила 450 тыс. га против 463,3 тыс. га в 2021 году, в том числе в сельхозорганизациях - 132,2 тыс. га против 140,1 тыс. га. При этом площадь плодово-ягодных насаждений, находящихся в плодоносящем возрасте, в сельхозорганизациях увеличилась до 97 тыс. га с 85,4 тыс. га.

По данным Росстата, сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 889,6 тыс. тонн (751,9 тыс. тонн в 2021 году), в том числе в сельхозорганизациях 672 тыс. тонн. Общая площадь под виноградниками выросла до 101,2 тыс. га с 99,4 тыс. га годом ранее.

Сбор семечковых культур вырос до 2,9 млн тонн с 2,6 млн тонн в 2021 году, косточковых - до 650 тыс. тонн с 639,7 тыс. тонн соответственно. Орехов собрано 2,7 тыс. тонн против 3,4 тыс. тонн.