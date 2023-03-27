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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале снизилась до 9,7% на фоне роста объема рынка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале 2023 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1,766 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в феврале вырос на 325 млрд рублей, или на 1,8%, до 18 трлн 240 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале снизилась до 9,7% с 9,9%. Значение этого долевого показателя на 1 марта стало минимальным с 1 августа 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

ОФЗ ЦБ РФ
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