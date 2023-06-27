Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на 8 млрд руб., их доля снизилась до 9,1%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2023 года уменьшился на 8 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,732 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в мае вырос на 252 млрд рублей, или на 1,3%, до 18,945 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае уменьшилась до 9,1% с 9,3%. Значение этого показателя на 1 июня стало минимальным с 1 августа 2012 года, когда доля нерезидентов также составляла 9,1%.

В январе-мае 2023 года нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 246 млрд рублей, или на 12,4%, с 1,978 трлн рублей, в том числе в январе - на 211 млрд рублей, затем в феврале-мае - на 35 млрд рублей. В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.