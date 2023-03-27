Названы победители ежегодного конкурса "Элита фондового рынка"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Победителем ежегодного конкурса Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) "Элита фондового рынка 2022" в номинации "брокерская компания для розничных инвесторов" стала компания "Тинькофф Инвестиции", сообщает сайт НАУФОР.

В номинации "брокерская компания для институциональных инвесторов" победителем стал блок рынков капитала Газпромбанка, в номинации "управляющий для розничных инвесторов" - УК "Альфа-Капитал".

Победителем в номинации "брокерская компания года" стала "Тинькофф Инвестиции", "управляющая компания года" - УК "Альфа-Капитал", "инвестиционный советник года" - ФГ "Финам", "спецдепозитарий года" - спецдепозитарий "Инфинитум".

CEO года назван председатель правления НКО АО НРД Виктор Жидков.

По решению жюри лучший брокерский онлайн-сервис у банка ВТБ, лучший онлайн-сервис по управлению активами - у УК "Альфа-Капитал".

Победителями в номинации "компания рынка акций" признана "БКС Мир инвестиций", "компания рынка облигаций" - Блок рынков капитала Газпромбанка, "компания срочного рынка" - ФГ "Финам", "управляющая компания ЗПИФ" - УК "Современные фонды недвижимости", "управляющая компания для институциональных инвесторов" - УК "Регион эссет менеджмент".

В номинациях "управляющая компания - "восходящая звезда" победила УК "Арикапитал", "брокерская компания - "восходящая звезда" - АО "Россельхозбанк".

За вывод на рынок нового финансового инструмента - выпуска облигаций "Объединенной компании "Русал", номинированных в юанях, отмечен Блок рынков капитала Газпромбанка.

В качестве проекта по развитию национального фондового рынка отмечена "СПБ биржа" за старт торгов акциями китайских и гонконгских компаний.

Лучшей компанией Урала и Сибири признана УК "Гамма групп" (Новосибирск), Поволжского региона - банк "Ак Барс" (Казань), Северо-Западного региона - УК "Свиньин и Партнеры" (Санкт-Петербург).

За личный вклад в развитие фондового рынка отмечен сооснователь разработавшей торговую платформу Quik компании "ARQA Technologies" Владимир Курляндчик.