Доллар на "Мосбирже" подешевел почти на 40 копеек, евро подешевел на 6,25 копейки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в понедельник рубль умеренно подорожал к бивалютной корзине на фоне завершения процесса аккумуляции экспортерами необходимого объема рублевой ликвидности перед единым днем уплаты налогов.

К 19:00 доллар дешевел на 39,5 копейки, до 76,68 рубля, евро дешевел на 6,25 копейки, до 82,65 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 24,54 копейки - до 79,37 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,6 копейки - до 11,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подсократил темпы роста к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, но все равно остался в умеренном плюсе в обеих парах, так как поддержку его котировкам оказали растущая нефть и спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед единым днем налоговых платежей. Во вторник, 28 марта, в бюджет должны быть перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль. Также должны быть перечислены страховые платежи.

Кроме того, улучшение отношения инвесторов к риску обусловлено снижением опасений относительно разрастания масштабов банковского кризиса в США. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила 24 марта о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности.

FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Проблемы американских банков повысили риски наступления рецессии в США, однако пока рано оценивать их последствия для экономики и для денежно-кредитной политики, заявил в выходные глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Пока мы не можем сказать, в какой мере проблемы банков приведут к повсеместному ограничению кредитования. Замедлит ли это экономический рост? Мы очень, очень внимательно за этим следим, - сказал он CBS. - Пока слишком рано делать прогнозы относительно следующего заседания по ставке".

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале 2023 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1,766 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте Банка России.

В то же время объем рынка ОФЗ в феврале вырос на 325 млрд рублей, или на 1,8%, до 18 трлн 240 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале снизилась до 9,7% с 9,9%. Значение этого долевого показателя на 1 марта стало минимальным с 1 августа 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 9,1%. В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне ослабления опасений относительно состояния банковских систем США и Европы, сообщает MarketWatch.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,53% - до $76,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали к этому моменту на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 2,92% - до $71,28 за баррель.

В четверг будет опубликована окончательная оценка изменения ВВП США в четвертом квартале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют в среднем, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.

"По итогам прошлой недели курс рубля изменился лишь незначительно: пара "доллар-рубль" торгуется около 77 руб./$1. Налоговый период снова не оказал заметного влияния на динамику, участники рынка проигнорировали и отскок цен на нефть. На наш взгляд, заметное укрепление рубля в этом году маловероятно. По мере увеличения притока валюты на рынок из-за запланированного изменения налоговых бенчмарков для нефтяников Минфин начнет пополнять резервные фонды, что будет препятствовать значительному росту российского рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль в начале торгов испытал просадку, но быстро восстановился и продолжил укрепляться, выйдя в хороший плюс. При этом на страте основной российской сессии внешний фон резко ухудшился, но вскоре рынки и нефтяные цены вернулись к восходящей динамике. Подорожанию рубля способствует пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на понедельник и вторник. Поэтому уже в ближайшие сессии рубль потеряет поддержку данного фактора", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В понедельник, 27 марта, российский рубль укрепился. Конъюнктура для рубля изменилась в течение дня на положительную. Как только цены на нефть вернулись к росту, рубль получил поддержку. Фактор налогового периода начинает сходить на нет, поскольку пик платежей пришелся на понедельник", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 28 марта на 11,83 копейки, до 76,5662 рубля, и уменьшил курс евро на 10,1 копейки, до 82,2913 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник укрепился на 21,95 копейки по отношению к минувшей пятнице и составил 76,593 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 11,38 копейки и составил 76,6141 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 490,275 млн, из которых $499,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $990,764 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 12,79 копейки, до 82,2693 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 5,74 копейки, до 82,3505 рубля. Объем торгов евро составил 1 148,859 млн евро, из которых 439,431 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 709,428 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась - на 2 б.п. - до 7,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.