Ставки фрахта на перевозку СПГ через Атлантику в 2023 году упали втрое

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спотовые ставки фрахта для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Атлантику упали до более чем 7-месячного минимума, сообщает издание Montel.

С начала текущего года они рухнули почти втрое (на 65%) и сейчас находятся ниже $50 тысяч в сутки, в том числе из-за снижения стоимости газа и спроса на суда.

Перевозка СПГ из США в Европу в апреле обойдется в $49,5 тысячи в сутки. Предыдущий минимум в $48,5 тысячи был зафиксирован в августе 2022 года, согласно данным Spark Commodities.

В марте средние ставки фрахта немного превышали $57 тысяч в сутки, в феврале находились около $55,9 тысячи, в январе - $86,3 тысячи.

При этом в первый торговый день 2023 года они составляли $143 тысяч, а в начале ноября прошлого года достигли исторического максимума в $485 тысяч в сутки.