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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Банк России расширит оперативный мониторинг экономики Москвы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России расширяет свой проект по мониторингу ключевых показателей экономики, который проводится на основе опроса московских предпринимателей, сообщила на брифинге руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Опрос Банка России в лице главного управления Банка России по Центральному федеральному округу дает возможность агрегировать мнения предпринимателей о текущей ситуации в экономике и отдельных отраслях, "измерять" их ожидания и собирать оценки экономических рисков и тенденций", - сказала она.

По ее словам, данные опросов теперь будут использоваться Москвой для формирования краткосрочных экономических прогнозов, принятия управленческих решений и анализа их эффективности.

Банк России, в свою очередь, учитывает полученную от предприятий информацию для принятия решений по ключевой ставке. При этом, как отметила заместитель начальника Управления ЦБ по ЦФО Ирина Тимоничева, для оперативной и всесторонней оценки экономической ситуации важен вклад каждого предприятия, независимо от сферы и масштаба компании.

Каждый месяц по результатам опросов компании, ставшие участниками мониторинга ЦБ при поддержке правительства Москвы, будут получать аналитические материалы: конъюнктурный обзор Банка России по Москве и экономический обзор департамента экономической политики и развития города Москвы с эксклюзивной отраслевой аналитикой. Как пояснила Багреева, бизнесу эти данные будут полезны для разработки или корректировки инвестиционных проектов, определения приоритетов в менеджменте и маркетинге, для бизнес-планирования.

Опросы Банка России среди представителей бизнеса проводятся ежемесячно. Принять участие в опросе могут московские компании из всех отраслей. Тестовый сбор анкет осуществляется через личный кабинет на инвестиционном портале Москвы.

Постоянные участники опроса получат возможность участвовать в рабочих группах Банка России, департамента экономической политики и развития Москвы и высказывать свои оценки, важные для формирования экономической политики столицы и денежно-кредитной политики ЦБ.

Мария Багреева Банк России Москва
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