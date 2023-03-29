Канада намерена продлить ужесточение торгового режима с РФ и Белоруссией

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оттава планирует продлить на неопределенный срок введенную годом ранее отмену режима наибольшего благоприятствования импорту из России и Белоруссии, следует из обнародованного проекта канадского бюджета на 2023 финансовый год.

"В бюджете на 2023 год предлагается внести поправку в таможенный тариф, чтобы на неопределенный срок продлить отмену преференциального тарифного режима наибольшего благоприятствования для российского и белорусского импорта", - говорится в документе.

Канада лишила Россию и Белоруссию права на получение статуса наибольшего благоприятствования в торговле в марте 2022 года, с тех пор российский и белорусский импорт облагается тарифом в 35%.

Аналогичные меры ранее вводились Оттавой только в отношении КНДР.