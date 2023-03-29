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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Яровой сев в РФ проведен почти на 1 млн га

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сев яровых культур в РФ к настоящему времени проведен почти на 1 млн га. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Темпы сева почти вдвое выше прошлогодних. Активные работы идут в южных регионах и на Северном Кавказе, начали выходить в поля аграрии центральной части РФ, в ближайшее время к ним присоединится Поволжье.

Всего весенние полевые работы идут в 33 регионах. Озимые подкормлены на площади 8,4 млн га.

По словам Патрушева, приведенным в пресс-релизе, приоритетной задачей является проведение посевной четко в срок и без сбоев. Поэтому в регионах необходимо контролировать достаточность ресурсов у аграриев и оказывать людям на местах всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Как сообщалось, яровой сев в этом году планируется провести на 55,2 млн га.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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