Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Направление e-commerce в "М.Видео-Эльдорадо" возглавил бывший руководитель Sunlight

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Лазарев назначен директором по электронной коммерции "М.Видео-Эльдорадо", сообщила группа.

В новой должности он займется совершенствованием сервисов и инструментов для покупателей в онлайн-канале, увеличением эффективности привлечения и удержания клиентов, а также поиском новых точек роста цифрового направления.

Лазарев будет напрямую подчиняться директору по маркетингу и цифровому опыту клиента группы Василию Большакову.

До прихода в "М.Видео-Эльдорадо" Лазарев с 2015 по 2023 гг. работал в сети Sunlight - сначала в качестве директора по IT и операциям, а затем гендиректором сети.

Sunlight М.Видео-Эльдорадо Дмитрий Лазарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около половины трудоустроенных американцев имеют дополнительные источники дохода

Около половины трудоустроенных американцев имеют дополнительные источники дохода

Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей

"Роснефть" и Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию

"Роснефть" и Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах

На российский рынок ритейла за квартал вышли пять иностранных брендов

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });