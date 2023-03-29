Направление e-commerce в "М.Видео-Эльдорадо" возглавил бывший руководитель Sunlight

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Лазарев назначен директором по электронной коммерции "М.Видео-Эльдорадо", сообщила группа.

В новой должности он займется совершенствованием сервисов и инструментов для покупателей в онлайн-канале, увеличением эффективности привлечения и удержания клиентов, а также поиском новых точек роста цифрового направления.

Лазарев будет напрямую подчиняться директору по маркетингу и цифровому опыту клиента группы Василию Большакову.

До прихода в "М.Видео-Эльдорадо" Лазарев с 2015 по 2023 гг. работал в сети Sunlight - сначала в качестве директора по IT и операциям, а затем гендиректором сети.