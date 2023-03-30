Утверждены квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в ЕАЭС в 2023 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил тарифную льготу в виде квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года.

От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в РФ – в объеме не более 100 тысяч тонн, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Для Белоруссии квота составит не более 100 тысяч тонн, для Казахстана – не более 350 тысяч тонн, для Киргизии – не более 50 тысяч тонн.

"Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран союза", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Он также сообщил, что планируется вернуться к вопросу о квотах на беспошлинный ввоз сахара осенью. При обсуждении будут учтены возможности по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.