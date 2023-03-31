Чистая прибыль "Т Плюс "по РСБУ в 2022 году снизилась на 21,35%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в 2022 г. снизилась на 21,35% по сравнению с 2021 годом и составила 13,96 млрд рублей, следует из отчета компании.

Годовая выручка увеличилась на 2,94% и составила 267,03 млрд рублей.

Заемные средства по итогам 2022 года оценивались в 119,87 млрд рублей.

На счетах компании на конец декабря 2022 года хранилось 3,21 млрд рублей.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.