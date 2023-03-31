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Европейские индексы завершили I квартал существенным подъемом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы закрылись в плюсе в пятницу и зафиксировали сильный подъем по итогам квартала.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,66% и достиг 457,84 пункта, что является максимальным показателем более чем за три недели. С начала года индикатор прибавил 7,8%.

Британский индикатор FTSE 100 в пятницу повысился на 0,15%, германский DAX - на 0,69%, французский CAC 40 - на 0,81%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 0,3%.

По итогам первого квартала FTSE 100 вырос на 2,4%, DAX подскочил на 12,3%, CAC 40 - на 13,1%. Итальянский и испанский индикаторы завершили квартал ростом на 14,4% и 12,2% соответственно.

Инвесторы в пятницу оценивали значительные объемы статданных, которые были опубликованы в последний рабочий день месяца.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в марте замедлились до 6,9% в годовом выражении по сравнению с 8,5% в предыдущий месяц, сообщило статуправление Европейского союза. Это минимум за тринадцать месяцев.

При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.

Однако базовая инфляция (цены без учета продуктов питания и энергоносителей) в этом месяце составила рекордные 5,7% в годовом выражении против 5,6% в феврале.

Безработица в еврозоне в феврале осталась на уровне 6,6%, как и месяцем ранее. Это самый низкий уровень за время ведения подсчетов.

В Германии безработица в прошлом месяце поднялась до 5,6% - максимального уровня с июля 2021 года. До этого она составляла 5,5% на протяжении семи месяцев подряд.

Экономика Великобритании в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Предварительные данные указывали на нулевое изменение, и эксперты не ожидали пересмотра. В годовом выражении ВВП увеличился на 0,6%, показав худшую динамику с первого квартала 2021 года.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в марте выросли на 6,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 7,3% в феврале и оказались минимальными с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал чуть более выраженное ослабление инфляции - до 6,5%.

Розничные продажи в Германии в феврале сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших увеличения на 0,5%.

Котировки акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего мирового производителя товаров класса "люкс", выросли на 2,1% и обновили исторический максимум. Бумаги других представителей данного сегмента также подорожали: Hermes - на 1,3%, Burberry - на 1,8%.

Капитализация Holcim Ltd. увеличилась на 0,7%. Швейцарский производитель строительных материалов сообщил о намерении к 2030 году инвестировать 2 млрд швейцарских франков ($2,19 млрд) в проекты улавливания, утилизации и хранения CO2.

Лидером роста в индексе Stoxx Europe 600 стали акции Thule Group AB, подорожавшие на 7,4%, лидером снижения - бумаги Aroundtown, упавшие на 11,1%.

В Германии существенный подъем показали акции потребительских компаний, включая Adidas (+5%), Henkel и Beiersdorf (+1,6%).

В Великобритании сильнее всего выросла стоимость инвестиционной группы M&G Plc (+3,9%) и издательства Pearson (+3,5%), тогда как бумаги табачной компании Imperial Brands подешевели на 2,3%.

В число лидеров повышения на французском рынке вошли бумаги Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей (+2,2%), ритейлера Carrefour (+2%), аэрокосмической Dassault (+1,6%) и косметической фирмы L'Oreal (+1,4%).

Умеренно подешевели бумаги представителей нефтяной отрасли, включая BP Plc - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,1% и Shell - на 0,4%.

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