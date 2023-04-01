Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Fitch ожидает рост ВВП Азербайджана в 2023-2024 гг. в среднем на 2,1% в год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023-2024 гг. в среднем на уровне 2,1% в год.

По данным агентства, ВВП Азербайджана вырос на 4,6% в 2022 году по сравнению с 5,9% в 2021 году. При этом рост ненефтяного ВВП в прошлом году составил 9,1%, тогда как нефтяной ВВП сократился на 2,7% в результате спада добычи нефти на 5,6%, что было частично компенсировано ростом добычи газа на 7,3%.

Агентство отмечает, что профицит бюджета сектора госуправления в 2022 году вырос на 2 п.п. (процентных пункта) - до 6% за счет увеличения доходов на 27%. Fitch прогнозирует, что профицит бюджета сектора госуправления сократится до 4,8% ВВП в 2023 году и до 4,2% в 2024 году.

Fitch указывает, что инфляция (12-месячная) в Азербайджане в феврале 2023 года снизилась до 14,1% с пикового значения в 15,6% в октябре 2022 года, что было связано со снижением инфляции по потребительским товарам на 4 п.п. - до 17,1%.

По оценкам Fitch, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 10,3% (в 2022г - 13,9% - ИФ) и до 7,3% в 2024 году.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024г - 4,1%, среднегодовую инфляцию - 6,9% и 4,5% соответственно.

Азербайджан ВВП Fitch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС, а не только на TTF

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

Brent завершает в минусе март и первый квартал

Brent завершает в минусе март и первый квартал

Минфин планирует разместить во II квартале ОФЗ объемом до 850 млрд рублей

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза

"Норникель" переходит на режим экономии горной техники

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж

Цена газа в Европе поднялась до максимума за две недели

Цена газа в Европе поднялась до максимума за две недели

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });