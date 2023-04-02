Силуанов сообщил, что доходы федбюджета в конце марта пополнились на 2,5 трлн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Доходная часть федерального бюджета России в конце марта, когда помимо регулярных налоговых платежей поступает налог на прибыль за предыдущий год, пополнилась на 2,5 трлн рублей.

"За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете", - сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", - сказал министр.

Согласно данным сайта "Электронный бюджет", доходы федерального бюджета на 28 марта составили 3 трлн 496,9 млрд рублей, расходы - 7 трлн 504,6 млрд руб. Таким образом, дефицит равнялся 4 трлн 7,7 млрд руб. Срок уплаты налога на прибыль за 2022 год, согласно календарю ФНС - 28 марта. Начиная с этого дня, информация об исполнении бюджета на сайте в ежедневном режиме не обновлялась, датой следующей публикации данных указано 10 апреля.

В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.