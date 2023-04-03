Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Влияние ряда факторов, приведших к росту расходов и снижению доходов федерального бюджета в первые месяцы 2023 года, будет постепенно смягчаться и ситуация с балансом бюджета будет нормализовываться после рекордного дефицита в первые два месяца, считает министр финансов Антон Силуанов.

Дефицит бюджета в январе-феврале, по предварительным данным Минфина, составил 2,58 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,92 трлн рублей, при этом доходы были на 25% ниже поступлений за тот же период прошлого года, расходы же, напротив, превысили показатели прошлого года на 52%. Минфин объяснял эту динамику оперативным заключением контрактов и опережающим авансированием по контрактуемым расходам.

"Первый квартал прошел, мы видим, что доходы поступили не меньше, а больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Мы видим, что на дефицит повлияло авансовое ускоренное финансирование расходов, которое будет выравниваться по сравнению с прошлым годом в ходе исполнение бюджета. Будет постепенно ситуация с балансом нормализовываться, никаких проблем с финансированием обязательств бюджета не будет", - сказал он в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Министр напомнил, что в начале 2023 года значительный объем расходов был проавансирован в опережающем порядке, чего не было в предыдущие годы. "Для работы нашей промышленности значительные объемы средств отдали в январе. Обычно все деньги в конце года - стройки, промышленность, поэтому декабрь равнялся обычному кварталу по расходованию средств. Так вот сейчас, в январе, отдали денег в 1,5-2 раза больше, чем обычно. Это привело к тому, что дефицит-то увеличился", - пояснил Силуанов.

Помимо этого, на формирование существенного дефицита в январе и феврале, по его словам, повлияло несколько факторов, один из которых просадка по уровню цен на нефть. "Цены на наши энергоресурсы подкачали, мы запланировали в бюджете цены на нашу нефть $70 за баррель. Сейчас цены на нефть марки Urаls с учетом всех дисконтов, ограничений пониже. За счет этого мы, конечно, недополучаем нефтегазовые доходы. Поэтому если мы планировали в этом году пополнять ФНБ, то пока не пополняем, а наоборот чуть-чуть забираем, пока конъюнктура такая, не исключено, что конъюнктура изменяется и будем опять пополнять", - сказал Силуанов.

Также в январе-феврале государство ускоренно возвращало бизнесу переплаты по налогу на прибыль, которые налогоплательщики осуществили в прошлом году. "Это такая антикризисная мера была, поэтому у нас не было возможности постепенно это делать, как это было в прошлые годы", - объяснил министр.

Кроме того, на доходы оказало влияние ускоренное возмещение НДС. "Все те возвраты, которые мы раньше (...) очень тщательно проверяли, на это уходило несколько месяцев, сейчас все [проводились] в ускоренном порядке, поэтому в январе-феврале доходы даже с уровнем прошлого года были несколько ниже, а расходы выше", - отметил министр.

Силуанов также отметил, что в целом ненефтегазовые доходы идут в соответствии с планом, "то есть доходы от экономики, обычной экономики, внутренней экономики мы получаем столько, сколько запланировали, это самое главное сейчас".